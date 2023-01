Pielachtaler Band „Schikk“ vereint Brass-Sound mit Mundart

„Nachspielen geht immer noch, aber die eigenen Babys herauszubringen ist schon ganz besonders“, freut sich Datzinger auf weitere Veröffentlichungen. Doch auf ein Album heißt es noch warten, dieses sei nämlich mit vielen Ausgaben für die junge Band verknüpft. „Die Songs dafür wären jedenfalls da“, meint Datzinger.

Auftritt in St. Pölten

Am heutigen Freitag ist die Band aus dem St. Pöltner Umland auch live direkt in der Landeshauptstadt zu hören. Gemeinsam mit Musiker Roman Josef Schwendt steht Schikk heute ab 20 Uhr im Freiraum St. Pölten auf der Bühne.

Im Frühjahr ist bereits ein weiterer Auftritt geplant: Am 9. März spielt die Band am Moz-Fest in Salzburg groß auf.

Mehr Infos unter: www.schikk.com

