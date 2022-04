"Gute-Laune-Song" von St. Pöltner Band tut nun auch Gutes

Vom Baden in den Viehofner Seen, Skaten in St. Pöltens Vorstadt-Straßen, Stopps am Traisenweg und am Spielplatz lehnt sich das Setting an die Kindheit der Bandkollegen an. „Wir spielen dabei Guitar Hero, Singstar, und Rockband, während unsere Protagonisten alles machen, was wir so an einem Sommertag gemacht haben, oder immer machen wollten“, erzählt Frontmann Felix Buchner.

Insgesamt wurde an vier Tagen in St. Pölten, aber auch in Herzogenburg, Böheimkirchen und Neulengbach gedreht.

Video aus eigener Hand

In wortwörtlicher Eigenregie plante, filmte und schnitt „The Attic“-Bassist Oliver Hasenzagl, der Medientechnik an der FH St. Pölten studiert, das knapp vier Minuten lange Video – mit Unterstützung zweier Studienkollegen.