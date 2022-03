Pflege als Familienangelegenheit: Neue Forschung der FH St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden

Anfänglich brauchte Andreas Mutter (Name von der Redaktion geändert, Anm.) lediglich beim Einkaufen Unterstützung. Mit dem fortschreitenden Alter stieg aber auch der Pflegebedarf stetig. „Der größte Wunsch meiner Mutter war es, in ihrer vertrauten Umgebung bleiben zu können“, so Andrea. „Betreut wollte sie nur von meinen Töchtern und mir werden, aber das wäre nicht möglich gewesen.“

Entlastung für Pflegende

Um für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung zu finden, wurde ein Familienrat einberufen. Bei diesem Netzwerktreffen kommen meist Verwandte, Freunde, Bekannte und Nachbarn aus dem Umfeld der betroffenen Person zusammen, um gemeinsam Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten zu diskutieren.

Das helfe aber nicht nur, die Betroffenen selbst zu entlasten, wie Michaela Huber, Dozentin am Department Soziales der FH St. Pölten, erklärt: „Der Familienrat kann im Kontext der Pflege im häuslichen Bereich die Aufgaben gut verteilen, somit die Hauptpflegeperson entlasten und auch die Versorgung der zu pflegenden Person sicherstellen“.