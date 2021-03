Pensionist am Boden zerstört: „Betrüger knöpften mir 25.000 Euro ab“

Bei der Befragung durch die echte Exekutive gab H. an, dass er den Anruf für seriös gehalten habe. „Der Anrufer und auch jener Mann, der das Geld abgeholt hatte, sprachen ohne Akzent.“ „Herr Maier“ wird als großer, kräftiger und starker Mann beschrieben. Er ist zirka 40 Jahre alt, 1,90 Meter groß und hat ein rundliches Gesicht.

"Wollen andere warnen"

Die Familie des Betroffenen will mit dem Fall ganz bewusst an die Öffentlichkeit gehen. „Wir wollen andere Menschen vor solchen Betrugsmaschen warnen und hoffen auch, dass die Täter ausgeforscht werden können“ schreiben sie an den KURIER.

Sachdienliche Hinweise in dem Fall werden an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wie berichtet, schlugen in den vergangenen Monaten verstärkt Telefonbetrüger zu.