Passantin auf Schutzweg in St. Pölten von Auto erfasst und getötet

In St. Pölten ist am Montag eine Passantin auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst worden. Die 78-Jährige erlag Polizeiangaben zufolge ihren schweren Verletzungen im Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt.

Unfall im Kreuzungsbereich

Schauplatz des Unfalls war der Kreuzungsbereich Landsbergerstraße/Spratzener Kirchenweg. Eine 46-Jährige am Steuer des Pkw, wie das Opfer aus St. Pölten, dürfte die Fußgängerin übersehen haben, berichtete die Polizei.

