Fußgängerin überfallen: Polizei sucht nach diesem Mann

Am vergangenen Freitag war eine Frau in Pottschach, im Bezirk Neunkirchen von einem unbekannten Täter überfallen worden. Sie war gegen 4.30 Uhr in Richtung Bahnhof unterwegs und nutzt dafür auch einen Teil eines Radwegs zwischen der Wimpassinger Straße und der Carl-Ferdinand-Rüger-Siedlung.

Plötzlich soll sich in diesem Bereich der Verdächtige von hinten genähert haben und sie an den Schultern gepackt haben. Nach einem kurzen Gerangel konnte sich die Frau losreißen und flüchten. Dabei entriss der Täter ihren Rucksack. In weiterer Folge entnahm er einen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Brieftasche der Frau und ließ den Rucksack samt der Geldbörse am Tatort zurück. Das Opfer blieb unverletzt.