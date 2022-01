Passagiere flüchteten: Reisebus ging auf der Westautobahn in Flammen auf

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Keine Ruhepause gab es Dienstagnacht für die Feuerwehr St. Pölten-Stadt. Während die Einsatzkräfte zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der S33 gerufen wurden, mussten ein weiterer Trupp zur Westautobahn im Bereich der Raststation Kesselhof ausrücken.

Schon bei der Anfahrt sahen die Feuerwehrleute einen in Vollbrand stehenden Reisebus, weitere Feuerwehren eilten ebenfalls zum Ort des Geschehens. Während das Fahrzeug ein Raub der Flammen wurden, konnten sich der Lenker und die Passagiere rechtzeitig ins Freie retten. Sie blieben zum Glück unverletzt und wurden in weiterer Folge vom Rettungsdienst in eine Unterkunft gebracht.