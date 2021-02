Parkverbot wegen stauender Elterntaxis vor St. Pöltner Gymnasium

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

St. Pöltnerinnen und St. Pöltner kennen das hohe Verkehrsaufkommen rund um die Mary Ward Schule in den Morgenstunden. Schon ab dem Linzertor, weiter über die Linzerstraße bis zum Gymnasium in der Schneckgasse stauen sich Autos von Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen.

Parkverbot

Eltern hatten aufgrund belegter Parkplätze meist keine andere Möglichkeit, als auf der Straße zu halten und ihre Kinder dort aussteigen zu lassen. Das soll sich in Zukunft ändern, wie das St. Pöltner Stadtpolizeikommando am Freitag mitteilte.

An der Ecke Linzerstraße/Schneckgasse und in der Schneckgasse herrscht nun zwischen 7 und 8 Uhr morgens ein allgemeines Parkverbot. So können Elterntaxis auf den freien Flächen halten und der Verkehr könne weiter fließen. Noch wird die neue Verkehrsordnung mit provisorischen Tafeln gekennzeichnet, bald sollen fixe Schilder kommen.