Rätsel um Langzeitparker: Sitzt der Fahrer im St. Pöltner Häfn?

Die Monate und Jahre vergehen, doch ein Auto in der Andreas-Hofer-Straße in St. Pölten ist seit geraumer Zeit nicht von der Stelle bewegt worden. Der grüne BMW, an dem nur an der Rückseite ein (deutsches) Kennzeichen montiert ist, sorgt Anrainern und Passanten immer wieder für Verwunderung und auch Ärger.

Denn das Fahrzeug verstellt einen Gratis-Parkplatz, von denen es in der Landeshauptstadt ohnehin nicht mehr viele gibt.

"Keine Handhabe"

Der KURIER erkundigte sich bei der St. Pöltner Polizei, doch den Beamten sind die Hände gebunden. "Wenn das Auto korrekt angemeldet ist, haben wir da keine Handhabe", betont Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler.

Vermutet wird, dass der Besitzer des BMW gar keine Möglichkeit hat, wegzufahren. Denn es könnte sein, dass er derzeit in der Justizanstalt eine Haftstrafe absitzen muss. Der Wagen parkt jedenfalls unweit der Gefängnistore.