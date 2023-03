Parkplätze rund um den Wochenmarkt am Domplatz sind wieder frei

Der Wochenmarkt am St. Pöltner Domplatz ist das ganze Jahr über geöffnet. Gerade zu Frühlingsbeginn zieht es besonders viele St. Pöltnerinnen und St. Pöltner auf den Markt. Die meisten der Besucherinnen und Besucher erreichen diesen mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Wer aber mit dem Auto kommen möchte, hat nun wieder die Gelegenheit, rund um den Markt genügend Parkplätze zu finden.

„Der Gemeinde ist es ein großes Anliegen, dass trotz der Bautätigkeiten im Bereich rund um den Markt Parkmöglichkeiten für Personen, die auf das Auto angewiesen sind, vorhanden sind. Der Wochenmarkt ist ein zentraler Treffpunkt in der Innenstadt, ein belebter Ort, wo die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner gerne zusammenkommen“, hält Bürgermeister Matthias Stadler fest.

Parkplätze

Ab dem 11. März stehen in direkter Nähe über 45 Parkmöglichkeiten für die Besucherinnen und Besucher zur Verfügung, da die Hofstatt, der Bischofsteich und die Lederergasse wieder geöffnet werden. Des Weiteren gibt es in der Innenstadt verteilt zwölf Garagen, in denen insgesamt 3.182 Stellplätze für Autos bereit stehen. Weitere Infos dazu unter: www.st-poelten.at/news/presse/17696-sicher-parken-ums-eck

