Olympiaform am Board passt bei NÖ Athleten

Österreichs Snowboarder präsentieren sich kurz vor den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) in toller Form. Die ÖSV-Raceboarder haben am Dienstag beim (leider nicht-olympischen) Parallelslalom in Bad Gastein für einen historischen Erfolg gesorgt. Der Steirer Arvid Auner führte vor Benjamin Karl, Alexander Payer und Lukas Mathies den ersten rot-weiß-roten Vierfachtriumph im Weltcup an. Der 36-jährige Wilhelmsburger Karl gratulierte seinem 24-jährigen Zimmerkollegen: „Es hat sich schon abgezeichnet. Der Sieg ist mehr als verdient“.

Kein Podestplatz

Die Entscheidung, wer nach Peking fahren darf, fällt nach dem letzten Rennen vor den Spielen in Kärnten. Gestern, Freitag, kam es auf der Simonhöhe im Parallel-Riesentorlauf (PGS) zur Olympia-Generalprobe, denn in Zhangjiakou steht ja nur ein PGS auf dem Programm.

Bei den Männern gab es bisher noch keinen Podestplatz in der Olympia-Disziplin. Benjamin Karl sorgte als Fünfter und Achter für gute Ergebnisse.