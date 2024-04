Maßnahmenpaket soll nun die St. Pöltner Innenstadt retten

Gefordert wird unter anderem eine „ehrliche Standortanalyse“, die tatsächliche Frequenz in Kremser Gasse und Co. soll mittels Handydaten erfasst werden. „Technisch ist das schon sehr einfach möglich“, sagt ÖVP-Stadtrat Florian Krumböck. Entwickelt werden solle zudem ein Parkleitsystem, das die Autofahrer via Navi zu den besten Parkplätzen bringt. Zudem gibt es die Forderung nach einer groß angelegte Kampagne für die Shops in der Innenstadt. 100.000 Euro sollen dafür in die Hand genommen werden.

Diskussion im Gemeinderat

Laut Krumböck müsse auch über eine neue Tarifstruktur nachgedacht werden. „Viele Kunden sind nur kurz in der Stadt, um etwas zu erledigen. Deshalb würde es Sinn machen, wenn die erste halbe Stunde in den Parkhäusern gratis wäre“, so der Politiker.

Ob diese Anregungen bei der SPÖ, die die absolute Mehrheit in St. Pölten hält, Anklang findet, wird sich am kommenden Montag im Gemeinderat zeigen.