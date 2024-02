Welche große Hotelkette jetzt in St. Pölten aktiv werden möchte

Die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken, kurz KFC, will hier bis Jahresende ein Lokal errichten. Zwar soll die Stadt über das Projekt noch nicht eingehender informiert worden sein, auf KURIER-Nachfrage bestätigte der US-Konzern aber einmal mehr das Vorhaben.

Design-Apartments

In dem Haus wird sich aber noch mehr tun. Denn auch ein großer Hotelbetreiber will sich in dem Ex-Bankgebäude ansiedeln. Die Limehome Germany GmbH, die in ganz Europa Design-Apartments betreibt, errichtet derzeit 21 Zimmer. Die Suiten sollen rund um die Uhr zugänglich und der Betrieb ganzjährig geöffnet sein.