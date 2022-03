Niederösterreichs Musikschüler bei prima la musica erfolgreich

Martin Lammerhuber, Holdinggeschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich, würdigte die Vorbereitungen und Austragung des Wettbewerbs: „Die Musikschulen in allen Regionen Niederösterreichs leisten dank des hochengagierten Netzwerkes an Lehrenden, Leiter:innen und Eltern großartige Arbeit. Durch diese wertschätzende Zusammenarbeit ist es auch heuer gemeinsam gelungen, die große Motivation und Leistungsbereitschaft der Kinder und Jugendlichen zu belohnen und ihnen einen Auftritt im Rahmen des NÖ Landeswettbewerb prima la musica zu bieten.“

Virtuelle Preisverleihung

Die Musikerinnen und Musiker der Gruppen A und B übermittelten ihre Wettbewerbsantritte in Form von Videos. Bei der Jurybewertung standen dabei der Live-Charakter als auch der Auftritt selbst im Vordergrund. Die jungen Talente wurden im Anschluss an die Wertungstage gemeinsam mit den Lehrenden und Familien zu einer virtuellen Preisverleihung eingeladen. Bis zu 550 Personen waren dabei zeitgleich bei der Ergebnis-Verkündung online.

Der niederösterreichische Landeswettbewerb prima la musica für klassische Musik zählt zu den wichtigsten Initiativen zur Förderung der musikalischen Jugend und ist seit Jahren der größte Wettbewerb im Bundesvergleich. 92 von 126 Musikschulen und rund 290 Lehrende sind dabei eingebunden. Nach einigen Corona-bedingten Absagen nahmen heuer rund 720 Musikerinnen und Musiker in 17 Kategorien an dem Wettbewerb teil. Organisiert wird die Veranstaltung vom MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich. Auch vonseiten der Organisatoren zeigte man sich über den vergangenen Bewerb erfreut: „Wir freuen uns, dass es heuer gelungen ist, den NÖ Landeswettbewerb prima la musica 2022 in hybrider Form auszutragen. Es war uns wichtig den Musikschulen und den jungen Talenten auch in dieser unsicheren Zeit Planungssicherheit zu geben und den NÖ Landeswettbewerb sicher umzusetzen. Wir gratulieren den jungen Musikerinnen und Musikern recht herzlich“, so die Geschäftsführerin Michaela Hahn gemeinsam mit Bundesfachbeirätin und Gesamt-Jury-Vorsitzende Maria Jenner.

Niederösterreich war übrigens das einzige Bundesland, wo auch eine virtuelle Preisverleihung angeboten wurde. „Das vergangene Jahr hat uns alle fast täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Im Musikschulalltag begegnete man diesen vor allem mit innovativen Ideen und Mut. So haben wir als einziges Bundesland auch eine online Preisverleihung, die heuer erstmals für alle Kinder in den Altersgruppen A und B veranstaltet wurde. Die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker können zurecht stolz sein auf die erbrachten Leistungen“, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Bundeswettbewerb in Vorarlberg

Schon bald steht der nächste Wettbewerb an: Von 20. bis 31. Mai 2022 wird der Bundeswettbewerb prima la musica in Feldkirch in Vorarlberg über die Bühne gehen.