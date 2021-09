Neues Fleischwerk für 45 Millionen Euro in St. Pölten eröffnet

Die Supermarktkette Spar hat ihr Fleischwerk für die Eigenmarke Tann in St. Pölten um 45 Millionen Euro ausgebaut. 80 neue Arbeitsplätze wurden dadurch am Standort geschaffen. Nach einem Jahr Bauzeit wurde der erweiterte Produktionsbetrieb am Wochenende mit 270 Festgästen offiziell eröffnet. Das gesamte Fleisch, welches Tann in den Spar-Filialen in Niederösterreich, Wien und dem nördlichen Burgenland verkauft, wird in Zukunft im neuen Werk verarbeitet.