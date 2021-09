Baustellensommer in St. Pölten: Es ist endlich Besserung in Sicht

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die Landeshauptstadt erlebte heuer einen Baustellensommer wie selten zuvor, Staus waren die Folge, die Geduld der Autofahrer auf die Probe gestellt.

Pünktlich zu Schulbeginn beruhigt sich die Situation jetzt wieder. Die Arbeiten an den Infrastrukturleitungen am Linzer Tor sind bereits abgeschlossen und die Linzerstraße, die Julius-Raab-Promenade und die Dr. Karl-Renner-Promenade sind für den Verkehr wieder geöffnet. Seit gestern fährt der LUP-Bus in diesem Abschnitt auch wieder planmäßig.