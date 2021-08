Drama in St. Pölten: Mann bei Bahnhof getötet

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Tragödie um einen 44-Jährigen in der Landeshauptstadt St. Pölten. Der Mann führte in der Nacht auf Dienstag beim Bahnhof im Stadtteil Viehofen Arbeiten an der Oberleitung durch, als er von einem Personenzug, der von Herzogenburg Richtung St. Pölten unterwegs war, erfasst wurde.

Ermittlungen

Der Salzburger wurde zu Boden geschleudert und starb noch am Unfallort. Warum er über die Schienen ging, ist laut Polizei noch unklar. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Arbeiter aus dem Bezirks Tamsweg in Salzburg.