Neuer Radweg in St. Pölten: Von der Traisen bis nach Harland

Von der Traisen bis nach Harland können Radfahrerinnen und Radfahrer ab sofort bequem fahren. Durch die Befestigung des Damms vom Bootshaus zum Luggauerweg mittels Asphalt wurde ein Kilometer zusätzliche Radfahrbahn geschaffen.

Die radtaugliche Anbindung des Ortsteils Harland an den Traisentalradweg über den Luggauerweg - also beim Sportplatz des SC Harland - und in weiterer Folge über den Hochwasserschutz-Damm der Traisen längs des Mühlbaches zum Bootshaus an der Harlander Straße war im städtischen Radwegkonzept vorgesehen.

Straßenbeleuchtung folgt

Für die Straßenbeleuchtung wurden im Zuge der Dammsanierung bereits Vorarbeiten durchgeführt. Die Montage der Beleuchtungsmasten wird in den kommenden Wochen erfolgen. "Geplant ist der weitere Ausbau dort inklusive Brücke bis zum Anschluss an den Traisentalradweg", sagt Bürgermeister Matthias Stadler.