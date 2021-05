"Designverliebt" kehrt auf den St. Pöltner Domplatz zurück

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Neben regionalen Köstlichkeiten kehren nun auch Design-Produkte zurück auf den St. Pöltner Wochenmarkt. Nachdem der "Designverliebt" Kreativmarkt bereits im vergangenen Jahr im Juni und September erstmals mit seinen Ausstellern in die Domgasse kam startet das Team am Samstag den 8. Mai in die zweite Saison.

An zwei Samstagen

Bei Ausstellern aus ganz Österreich wie "TIN-G", "Die Schwalbe", "Nini Schmuck", "Stanzimade", "Design by JR" und "Die Honigleckerei" wird von Mode über Schmuck und Accessoires bis zu Spielzeug vieles geboten.

Zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr wird es auch kulinarische Verführungen geben. Wer kommenden Samstag keine Zeit für einen Marktbesuch hat, kann sich bereits den zweiten Pop-Up Termin im Kalender markieren. Am 12. Juni um die selbe Uhrzeit ist wieder ein Gastspiel am Domplatz geplant.