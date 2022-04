Neuer Mit-Mach-Chor im Bezirk St. Pölten gegründet

„Es geht darum, sich mehr zu trauen und das Chorsingen auszuprobieren. Auch diejenigen, die sonst überhaupt keine Möglichkeit hätten, in einem Chor zu singen“, so Tothova. Sie will die Menschen dazu bringen, das Singen einfach einmal zu testen. „Ich sehe es auch als meine Aufgabe, den Leuten zu beweisen, dass es ihr inneres Instrument gibt“, so die Chorleiterin. „Ich habe schon so viele Menschen getroffen, die glauben, nicht singen zu können, und das macht mich sehr traurig, weil es nicht so ist“, sagt Tothova.

Bei ihrem Chor sollen nun alle eine Chance bekommen. Es wird kein Vorsingen geben, keinerlei Vorkenntnisse sind erforderlich – nur die Freude am Singen zählt. Neben Neulingen im Chorsingen werden aber auch erfahrene Sängerinnen und Sänger gesucht. Auch sie sollen dazu beitragen, dass andere sich ermutigt fühlen.

Die Chorproben werden künftig jede zweite Woche am Mittwochabend von 18 bis 19.30 Uhr im Festsaal der Lernwerkstatt in Pottenbrunn (Josef-Trauttmansdorff-Str. 10, 3140 St. Pölten) stattfinden. Die erste Probe war bereits am 30. März. Eine Teilnahmegebühr gibt es nicht, jedoch wird auf einen freiwilligen Unkostenbeitrag ab 10 Euro pro Probe gesetzt.