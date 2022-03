Frau verletzt, Anrainer hörten Schreie: Polizeieinsatz in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden

Aufregung herrschte Dienstagnachmittag in der Fuhrmannsgasse in St. Pölten. Die Polizei musste anrücken, nachdem es in einer Wohnung zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war. Besorgte Anrainer hatten Schreie gehört und beobachteten das Szenario.

Ermittlungen laufen noch

Die Frau erlitt bei dem Vorfall Verletzungen und wurde ins Spital gebracht, gegen den Mann, der ein Staatsangehöriger der Russischen Förderation ist, wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich betonte, dass die Ermittlungen in dem Fall noch nicht abgeschlossen sind.