Neue Zentralen für Strabag und ÖAMTC in St. Pölten

Die Strabag errichtet auf einem Areal mit 30.000 Quadratmetern eine neue Niederösterreich-Zentrale in St. Pölten. Dort sollen ein Bürogebäude, Lager- und Werkshallen sowie ein Parkdeck geschaffen werden. Für 200 Personen stehen dann Büroarbeitsplätze zur Verfügung. „Vor allem wollen wir auch Bereiche für Technikerinnen und Techniker sowie für die Bauleitung schaffen, sodass sie neben ihren Baustellen auch im neuen Standort einen guten Arbeitsplatz haben“, betont eine Sprecherin. Der voraussichtliche Baubeginn ist im ersten Halbjahr 2021.

Umzug in die Mariazeller Straße

Ein weiteres großes Bauprojekt in der Landeshauptstadt ist der neue Stützpunkt samt Schulungs- und Ausbildungszentrum des ÖAMTC. Ende 2021 will man in den neuen Standort auf der Mariazeller Straße einziehen. Pro Jahr werden dort rund 58.000 Mitglieder- und Kundenkontakte erwartet.