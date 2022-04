Neue Leitung für größte Musikschule Niederösterreichs

Die Musik- und Kunstschule wird künftig an 16 Standorten in St. Pölten geführt, die drei größten Gebäude werden sich am „Grillparzer Musik- und Kunstschulcampus“ befinden und beinhalten mehr als 50 Unterrichtsräume. Mit 2.000 Schülerinnen und Schülern sowie 100 Musikpädagoginnen und -pädagogen entwickelte sich die Institution zur größten Musik- und Kunstschule in Niederösterreich.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: