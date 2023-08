Neu gestalteter Domplatz in St. Pölten wird mit Fest eröffnet

Die offizielle Eröffnung des neu gestalteten Domplatzes in St. Pölten wird von 8. bis 10. September mit einem Fest gefeiert. Das am Mittwoch vorgestellte Programm umfasst mehrere Konzerte. Auftreten werden neben dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich u. a. auch Josh. und Pizzera & Jaus. Am Sonntag wird laut Aussendung ein Hochamt im Dom gefeiert. Zum Fest laden das Land Niederösterreich, das Festspielhaus St. Pölten, die Diözese und die Stadt St. Pölten.