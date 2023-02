Narren kehren in die Landeshauptstadt zurück

Traditionell beginnt der Fasching ja bereits am 11. November. Ganz so früh stürzt sich aber selbst Renate Gamsjäger nicht in das Narrentreiben.

Die Organisation des traditionellen Faschingsumzugs im St. Pöltner Stadtteil Wagram, den die Gemeinderätin seit knapp 20 Jahren mit ihrem Verein „WAVE“ organisiert, wird meist erst Mitte Jänner intensiv, wie sie erzählt. Zu den Vorbereitungsarbeiten gesellte sich heuer – nach zweijähriger coronabedingter Pause – aber ganz besondere Vorfreude unter den Veranstaltern, aber auch den Teilnehmenden.

25 Gruppen angemeldet

Für den Umzug am Faschingssamstag (18. Februar) haben sich bereits 25 Gruppen – von der Feuerwehr bis zur Volksschule– angemeldet. „Da ist noch ein bisschen Luft nach oben“, lädt Gamsjäger auch Kurzentschlossene ein. „Für mich geht aber Qualität vor Quantität. Ich bin aber überzeugt, dass die, die da sind, feiern werden und Spaß haben.“

Wie bewährt startet der Umzug um 14 Uhr bei der Tierzuchthalle. Dann geht es etwa über die Oriongasse weiter bis zur Unterwagramer Straße, wo mit der Schule der Endpunkt liegt. Dort wird auch wieder für Verpflegung gesorgt sein, in einem Discozelt kann dann bis 22 Uhr getanzt werden.