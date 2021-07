Nahe Gesundheitsversorgung: Minister besucht PVZ St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

600 Patienteninnen und Patienten werden durchschnittlich pro Tag im Primärversorgungszentrum St. Pölten betreut. "Bis vor Kurzem war die Bewältigung solcher Zahlen für uns unvorstellbar", erzählt Allgemeinmediziner Rafael Pichler.

Fehlende Kassenärzte

Seit er Anfang 2019 mit drei weiteren Kolleginnen und Kollegen das PVZ gründete, gab es einen stetigen Zustrom an neuen zu Versorgenden. Ein Grund dafür seien fehlende Kassenärzte in der Stadt, vor allem an Kinderärzten mit Kassenverträgen mangle es akut.

"25 Prozent unserer Patientinnen und Patienten sind mittlerweile unter zehn Jahren alt, da es sonst keinen vertraglichen Kinderarzt mehr in der Stadt gibt", so Pichler. "Mit dem PVZ tragen wir dazu bei, die gesundheitliche Versorgung in der Stadt generell aufrecht zu erhalten."

Mückstein: "Attraktives Setting"

Die Vorteile von Gruppenpraxen wie dieser liegen für Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der selbst in diesem Setting praktizierte, auf der Hand.