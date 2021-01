Nachhilfe aus der Großstadt für Pottenbrunner Mittelschüler

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Der Lehrplan für die achte Schulstufe reicht von Geometrie und Wahrscheinlichkeitsrechnung über quadratische Gleichungen bis hin zu Funktionen – Themen, die bei Schülern durchaus für Kopfzerbrechen sorgen können.

Auch Mathematik-Lehrern können da die Erklär-Ansätze ausgehen, wie Eva Schildt-Messerer aus eigenen Erfahrung weiß. Sie unterrichtet an der Mittelschule Pottenbrunn zwei vierte Klassen. „Manchmal finde auch ich den richtigen Zugang nicht, um den Schülern etwas beizubringen“, erzählt sie.

Junge Unterstützung

Seit Oktober des vergangenen Jahres hat sie nun aber Unterstützung. Seither geben vier Schülerinnen der Vienna Business School (VBS) in Floridsdorf via Videotelefonie den Pottenbrunner Schülern Nachhilfe. Diese wöchentlichen zusätzlichen Einheiten seinen laut Schildt-Messerer „ein großer Gewinn“. Die für die Mittelschüler freiwilligen und kostenlosen Nachhilfe-Stunden kämen sehr gut an, erzählt die Lehrerin.