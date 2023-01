Nachfolger steht fest: Das ist St. Pöltens neuer Tourismusdirektor

In St. Pölten gibt es bald einen neuen Tourismusdirektor: Stefan Bauer, 15 Jahre lang bei der Niederösterreich Werbung tätig, wird ab Februar Eva Prischl ablösen, die in den Ruhestand geht.

Laut einer Aussendung des Rathauses will Bauer die Hauptstadtregion stärken: „Ich möchte gerne den Spirit und die Dynamik, die in St. Pölten in den letzten Jahren zu spüren ist, auch in die Tourismusmarke der Stadt bringen. Die enge Zusammenarbeit mit den Leitbetrieben in St. Pölten und der Region ist mir dabei besonders wichtig“, so Bauer.

80 Bewerber

Für die Position hatte es im Rahmen einer Ausschreibung 80 Bewerber gegeben. Bauer sei mit seiner langjährigen Erfahrung als Tourismusmanager, Prokurist und Geschäftsführer in Niederösterreich „bestens qualifiziert, die Erfolge seiner Vorgängerin fortzuführen und die touristische Positionierung St. Pöltens weiter voranzutreiben“, zeigte sich Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) überzeugt.

In Zusammenarbeit mit den Leitbetrieben der Stadt, der Destination Mostviertel, der Niederösterreich Werbung und anderen touristischen Partnerorganisationen wird Bauer dabei die strategische und kaufmännische Führung des Tourismusverbandes Niederösterreich Zentral übernehmen.

