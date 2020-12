Nach Anrainer-Protesten: St. Pölten vom Müll-Gestank befreit

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Es war ein äußerst unangenehmer Geruch, der sich in den vergangenen Wochen über den Hafinger Weg und den Eisberg in der Landeshauptstadt St. Pölten gelegt hatte. Einige Anrainer sorgten sich gar um ihre Gesundheit, es liege ein „chemischer Duft nach Lack und Lösungsmitteln in der Luft“, sagten sie zum KURIER.

Der Verursacher war rasch ausgeforscht: der Gestank kam von der Deponie „Am Ziegelofen“ (MBA). Die ÖVP hatte die Causa aufgegriffen und SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler attackiert.