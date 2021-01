Es geht los: Heute wählt die Landeshauptstadt St. Pölten

Für die Grünen geht Christina Engel-Unterberger ins Rennen. Während sie Kollege Fabian Schindelegger in der Stadtwahlbehörde im VAZ St. Pölten vertritt, ging sie wählen.

"Heute ist so ein Tag, wo sich die Zeit bis 16 Uhr sehr lange anfühlt. Die Frage, die uns beschäftigt: Werden wir es schaffen, unsere Stimmen zu verdoppeln und als Team in den Gemeinderat einzuziehen? Wir hoffen auf breite Unterstützung", so Engel-Unterberger.

Wie wird sich die FPÖ schlagen?

Eine der spannenden Fragen heute: Wie wird sich die FPÖ schlagen? Vor fünf Jahren haben die Freiheitlichen ihr bestes Ergebnis eingefahren, doch nach Ibiza und anderen Skandalen muss die Partei heute mit Verlusten rechnen. Das weiß auch der St. Pöltner Spitzenkandidat Klaus Otzelberger, der in der Wiesnergasse wählen war. "Ich bin guter Dinge, da wir einen guten Zuspruch haben. Aufgrund des derzeitigen negativen Bundestrends hat die FPÖ leider die letzten Wahlen verloren. Wir hoffen, dass wir diesen Trend in St. Pölten etwas abfangen können."