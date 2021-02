Mit einer Leiche im Auto zum Familienbesuch

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Im vergangenen März hatte der Lockdown erst begonnen, als sich zwei Freunde „zum Saufen“ bei einer Tankstelle in Hofstetten-Grünau (Bezirk St. Pölten Land) trafen. Für einen 24-Jährigen aus Wilhelmsburg endete das Trinkgelage aber tödlich.

Ergebnis der Obduktion

Am Mittwoch mussten sich in der Causa eine Frau und ein Mann (beide 26), vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Laut Anklage hätten die beiden ihren schwer alkoholisierten und bewusstlosen Freund in eine hilflose Lage gebracht. Zwar hätten sie ihn in ihren Pkw gelegt, ihn aber nicht nach Hause gebracht, sondern dort während eines Familienbesuches auf der Rückbank Stunden ohne Hilfe alleine gelassen.

Dort verstarb der 24-Jährige an den Folgen einer Hirnblutung, wie das Ergebnis der Obduktion zeigte.