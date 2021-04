Mit Auto auf Opfer losgerast: Wollte 42-Jähriger Pensionisten töten?

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die Haube tief ins Gesicht gezogen und mit Lederjacke betritt der Angeklagte den Gerichtssaal. Die Kopfbedeckung will der 42-Jährige zuerst nicht abnehmen, doch der Richter bleibt hartnäckig. Dann startet der Prozess gegen den Syrer, der sich am Montag wegen Mordversuchs am Landesgericht St. Pölten verantworten muss.

Die Vorgeschichte: Am 25. Mai 2020 fuhr der 42-Jährige in Begleitung von zwei Bekannten in eine kleine Gemeinde nahe St. Pölten. Der Syrer, der laut eigenen Angaben jemandem 6.000 Euro geliehen haben will, wollte sich sein Geld zurückholen. Am Ziel angekommen, traf das Trio auf den Besitzer einer Werkstatt.

Weil der spätere Angeklagte sein Geld nicht sah, eskalierte die Situation rasch. Es entwickelte sich eine Rauferei, der mutmaßliche Täter soll auf den Pensionisten eingeschlagen haben. Als dieser am Boden lag, setzte es auch noch Fußtritte.