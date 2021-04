Jagdkommando-Übung in St. Pölten: "Es wird kein Schießkrieg"

Kommende Woche wird das Jagdkommando in der Landeshauptstadt trainieren. Das ist ungewöhnlich, weil die Soldaten nicht so oft die Gelegengheit bekommen, im urbanen Gelände zu üben. Geplant ist die Erstürmung eines ehemaligen Chinarestaurantes in der Waldstraße. Die Bevölkerung wurde, wie berichtet, vorab von der Stadt informiert.

Die Aktion sorgt in den sozialen Medien allerdings für gehörig Diskussionsstoff. Denn in der Nähe des Areals befindet sich der Stadtwald und auch ein Seniorenheim. "Die Übung könnte die Rehe im Wald so sehr erschrecken, dass sie sich an den Zäunen verletzten", befürchtet ein User.

Training für den Ernstfall

Im Gespräch mit dem KURIER ist das Bundesheer nun bemüht, die Gemüter zu beruhigen. "Es wird sicher kein Schießkrieg stattfinden. Es wird nur die ersten Minuten etwas lauter sein, dann nicht mehr", berichtet ein Sprecher des Militärkommandos Niederösterreich. Er betont zudem, wie wichtig das Training für die Soldaten ist. "Der Ernstfall kann jederzeit eintreten", sagt er.