Mikl-Leitner und Karner gelobten 200 Polizeibeamte in St. Pölten an

Laut dem Bundespolizeidirektor versehen aktuell 5.600 Bedienstete bei der Polizei ihren Dienst. „Wir stehen in einer starken Konkurrenz zur Privatwirtschaft, denn es gab noch nie so wenige Arbeitslose in Österreich zu vermelden. Das ist natürlich auch eine Herausforderung für die Polizei, hier entsprechend Personal zu rekrutieren“, so Takacs.

Stolzer Innenminister

Von einem besonderen Tag für die Sicherheit in NÖ sprach der Innenminister. „ Fast 200 Damen und Herren aus diesem Land werden heute angelobt und ausgemustert, das macht uns alle stolz. Stolz auf diese Menschen, die heute im Mittelpunkt dieser Feier stehen“, so Karner.

