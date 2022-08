Mehr Platz für Hunde: Freilaufzone in St. Pölten wurde erneuert

Bereits seit 2011 können Vierbeiner in der Hundefreilaufzone am St. Pöltner Reinkeweg nach Lust und Laune herumtollen. Nun wurde die Fläche von der Stadt umgebaut. Jetzt sorgt ein neuer, stabilerer Doppelstabmattenzaun für Sicherheit. Die über 2.000 m² große Fläche verfügt nun auch über zwei Eingangstüren, was den Stress für die Vierbeiner deutlich reduzieren soll, heißt es von der Stadt.

Pfötchenweg bis Trinkbrunnen

Neben der Sanierung des Pavillons mit Sitzmöglichkeiten wurde auch ein Pfötchenweg angelegt, wo sich die Hunde an verschiedene Untergründe gewöhnen können. Zusätzlich können unterschiedliche Hundetrainings- und Spielgeräte sowie ein Trinkbrunnen in Anspruch genommen werden.

Bald wird auch im Norden der Stadt, zwischen der Hugo-Rupf-Gasse und der Ingruberstraße, eine zweite Hundefreilaufzone eröffnet. Die Arbeiten nahe des Mühlbachs seien aktuell in vollem Gange.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: