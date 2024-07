"Ich liebe St. Pölten": Stadtchef feierte 20-jähriges Dienstjubiläum

Als Matthias Stadler vor 20 Jahren das Amt des Bürgermeisters in St. Pölten übernahm, wurde er gefragt, ob er nicht in vielleicht zu große Fußstapfen seines Vorgängers Willi Gruber treten würde. "Ich trage Schuhgröße 45", war Stadlers Antwort.

Stadler am Volksfest in St. Pölten

Am Dienstag wurde das runde Dienstjubiläums Stadlers jedenfalls groß gefeiert. Am ob der Hitze glutheißen Rathausplatz trafen zahlreiche Festgäste ein.

Stadler bekräftigte in seiner Rede, dass er noch viel vor habe. Allerdings blicke er auch mit etwas Ungewissheit in die Zukunft, betonte der Politiker. "Es erfüllt mich mit Sorge, dass die Politik so einen schlechten Ruf hat", sagte er. Das führe dazu, so Stadler, dass die Personaldecke auch immer dünner werde.

Fest steht: Bei der nächsten Gemeinderatswahl will der Bürgermeister jedenfalls wieder seine absolute Mehrheit verteidigen. "Ich liebe St. Pölten", so der Jubilar.