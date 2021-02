Matthias Stadler als Bürgermeister von St. Pölten wiedergewählt

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) ist am Montag in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates im VAZ als Bürgermeister bestätigt worden. Der seit Juli 2004 amtierende Stadtchef erhielt in geheimer Wahl 37 von 41 gültigen - bei 42 abgegebenen - Stimmen. Seine Partei verfügt über 25 Sitze im Rathaus.

Der 55-Jährige nahm die Wiederwahl "mit großer Freude und Dankbarkeit, aber auch mit Demut und Pflichtgefühl" an. Bei der Kommunalwahl am 24. Jänner hatte die SPÖ trotz Verlusten einmal mehr die absolute Mehrheit eingefahren. Die Bürgermeisterpartei verbuchte 56,02 Prozent (minus 2,98 Prozentpunkte). Sie büßte eines der zuvor 26 Mandate ein.