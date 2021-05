Markus Heinz: Vom Vatikan direkt in die Diözese St. Pölten

Dieser hat mittlerweile sein Amt zurückgelegt, obwohl ihn der Bischof zum Bleiben überreden wollte. Zitat aus dem Brief: „Mit der Einsetzung des Bischofsvikars drängt sich die Frage auf, in welchem Licht höchst qualifizierte Mitarbeiter, die nicht dem Klerus angehören, in leitenden Positionen der Diözese gesehen werden.“ Die Verfasser sehen damit eine Abwertung der Funktion.

Diesen Vorwurf weist Bischof Alois Schwarz strikt zurück. Bischofsvikar Schröder sei für Schule, Religionsunterricht, Hochschulen und Studierende zuständig. Er vertrete in dieser Funktion den Bischof in allen Belangen. „Die Unterstellung, durch die Ernennung eines Bischofsvikars wäre eine Abwertung des Schulamtsleiters gegeben, ist weder korrekt noch valide“, schreibt Bischof Schwarz. Im Gegenteil, so finde eine Erweiterung und Verbreiterung des Themenkomplexes Bildung statt. martin gebhart