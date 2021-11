"Lost Places": Vergessen, verloren und festgehalten

Vor allem die sozialen Medien hätten der Szene nachhaltig geschadet. „Als ich 1990 gemeinsam mit meinem Bruder die ersten Ruinen fotografierte, war man dort immer allein, nichts war abgesperrt – ein goldenes Zeitalter“, erinnert sich Satzer. „Mit dem digitalen Zeitalter hat sich viel verändert. Die sozialen Medien sind ein Fluch.“ Deshalb verzichtet der Fotograf komplett auf einen Online-Auftritt.

Natürliches Licht ist interessanter

Wie viel Zeit in sein Hobby fließe, könne er nicht genau sagen. „Ich bin ein Perfektionist und habe hohe Ansprüche an meine Bilder“, so Satzer. Jedes Foto schieße er nur mit dem Stativ, was vor allem bei Fotografien in dunklen Innenräumen unumgänglich sei. Künstliches Licht komme nicht zum Einsatz. „Natürliches Licht ist viel interessanter“, so der erfahrene Fotograf. „Für ein neues Projekt bin ich gerade in vergessenen Weinkellern unterwegs. In den stockfinsteren Gewölben braucht es natürlich Scheinwerfer.“

Das Buch ist auf Bestellung im Buchhandel oder unter andreas.satzer@tmo.at erhältlich.