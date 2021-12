Landeshauptstadt live im Blick mit neuer Webcam

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

In fast 55 Metern Höhe am Dach des gelben Hochhauses am Neugebäudeplatzes eröffnet seit Kurzem eine neue Webcam neue Perspektiven auf die Landeshauptstadt, wie die Stadt St. Pölten am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte.

Live-Wetterbericht

Von dort aus werden nun 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Panoramavideos aufgenommen. Da sich diese alle 20 Minuten aktualisieren, liefert die Webcam einen Live-Wetterbericht aus der Landeshauptstadt.