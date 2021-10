Kurzparkzonen in St. Pölten an Weihnachtssamstagen gratis

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

An den langen Einkaufssamstagen in der Vorweihnachtszeit, konkret dem 27. November, sowie dem 4., 11. und 18. Dezember, wird in St. Pölten die Gebührenpflicht in den Kurzparkzonen wieder aufgehoben. Auch das Einzelticket beim Stadtbus LUP gilt dann den ganzen Tag, hat der Gemeinderat der niederösterreichischen Landeshauptstadt in seiner Sitzung am Montag beschlossen.