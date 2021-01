Kunden betäubt: Bordell-Prozess startet nächste Woche

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Schwere Erpressung, Körperverletzung, Verleumdung, Diebstahl durch Einbruch, falsche Beweisaussage und betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch - mit einer ganzen Reihe an Vorwürfen sehen sich zwei Männer (33 und 40 Jahre alt) und zwei Frauen (42,56) konfrontiert, denen ab Mittwoch kommender Woche am Landesgericht St. Pölten der Prozess gemacht wird. Die Verhandlung soll einen Tag später, am Donnerstag fortgesetzt, werden.

Gratis-Getränk

Wie der KURIER berichtete, sollen die Beschuldigten in dem Rotlicht-Lokal immer nach der gleichen Masche vorgegangen sein: Bereits alkoholisierte Gäste wurden auf ein Gratis-Getränk eingeladen, dem Absinth beigemengt war.

Daraufhin verfielen die Gäste in einen mehrstündigen komatösen Zustand. Nachdem sie wieder bei Bewusstsein waren, wurden Konsumationen und sexuelle Dienstleistungen im Wert zwischen 6.000 und 22.000 Euro in Rechnung gestellt.