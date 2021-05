Kulturszene feiert Neustart mit neuem Sommertheater

Am darauffolgenden Abend entführt das Duo Kutrowatz, ebenfalls mit dem Europaballett, in „Neue Welten“. Am 4. Juli lädt Opernstar Natalia Ushakova, gemeinsam mit dem Janoska Ensemble auf eine musikalische Reise durch die Welt der Oper mit instrumentalen Ausflügen zu den Wurzeln der Musik – im Janoska-Style – ein. Am 6. Juli steht das „Kerzenlicht Konzert“ mit Robert Lehrbaumer auf dem Programm. Tags darauf der Galaabend „Stars des Ballett“ mit Solistinnen und Solisten aus dem Wiener Staatsballett, dem Europaballett, Tänzerinnen und Tänzern aus Berlin, Warschau, Tallinn, Brünn, Odessa und Miami.

Das „Internationale Ballettmeeting“ findet am 11. Juli erstmals als Open-Air-Veranstaltung statt. An diesem Abend präsentieren bekannte, aber auch junge Talente ihr Können. „Perlen der Kammermusik“ gibt es am 13. Juli – Besondere Highlights der Klassik und Romantik werden in Kooperation mit dem Festival „Stift Altenburger Musik Akademie“ präsentiert. Der letzte Programmpunkt ist für 16. Juli ausgewiesen. Wolfgang Gratschmaier, seit 45 Jahren in der Kulturwelt verwurzelt, kehrt mit seinem neuen Geburtstagsprogramm „Wunschkonzert“ zurück nach St. Pölten, wo seine musikalische Theaterreise begann. Begleitet wird er vom Wiener Damenensemble Wild, Reneé Schüttengruber, Sopran und Tenor Mehrzad Montazeri sowie dem Europaballett.

Für Gaumenfreuden sorgt Spitzengastronom Christian Zwieselbauer.

Nähere Informationen und Karten gibt es unter: www.sommertheaterpark.at