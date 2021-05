25 Jahre: Festspielhaus St. Pölten präsentiert Jubiläums-Programm

Musik von Gustav Mahler erklingt in der Jubiläumssaison im Rahmen einer Auftragsproduktion: Co-kuratiert von der Mahler Foundation konzipiert Fürle die Uraufführung des szenischen Konzerts "Das Lied von der Erde/Song of Le Moana". Der samoanische Regisseur und Choreograf Lemi Ponifasio verbindet in der Uraufführung am 26. Februar 2022 Mahlers abendländischen Abschiedsgedanken mit ozeanischen Feiern des Lebens.

"Opernverführung" im November

Als weitere Auftragsproduktion kommt am 12. November "Von Luft und Liebe – eine Opernverführung" als Uraufführung auf die Festspielhaus-Bühne. Regisseur, Kunstpfeifer und Puppenspieler Nikolaus Habjan erforscht mit Arzt und Autor Paulus Hochgatterer sowie den Tonkünstlern NÖ unter der Leitung von Stefan Gottfried Abgründe und Glücksgefühle, Triumphe und Abgesänge der Liebe.