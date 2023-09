Kritik am Bodenfraß: Aktivisten planen große Demo in St. Pölten

Einige Stunden später war dann die Bewegung „Fridays for Future“ rund um Flora Peham am Wort. FFF ging vor allem in Sachen Bodenverbrauch mit der Landespolitik hart ins Gericht.

„Täglich gehen in Niederösterreich 2,3 Hektar wertvollen Bodens verloren. Schuld an dem Flächenfraß ist das Versagen der Politik. Die Verbauung der Grünräume mit immer mehr Straßen, Gewerbeparks und Betriebsgebieten muss gestoppt werden“, so WWF-Bodenschutzsprecher Simon Pories.