Kriminalität im Corona-Jahr: So sicher ist St. Pölten

Aber auch die Grenzkontrollen und Lockdowns schreckten viele Kriminelle ab. Die Folge: Weniger Einbrüche.

Landesweiter Vergleich

Betrachtet man die absoluten Zahlen, gibt es in den Bezirken Mödling und Baden mehr Straftaten als in St. Pölten. Die Landeshauptstadt liegt im Vergleich an dritter Stelle.

Am stärksten sind die Straftaten im vergangenen Jahr in Bruck/Leitha (-20,7%) und in Waidhofen/Thaya (-20%) zurückgegangen. Nur in zwei Bezirken sind die Straftaten im Corona-Jahr gestiegen: In Neunkirchen um 3,5% und in Waidhofen/Ybbs um 3,5%.