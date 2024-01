Neue ukrainische Kirchengemeinde in St. Pölten gegründet

In St. Pölten gibt es eine neue ukrainische griechisch-katholische Gemeinde. Das hat das Ostkirchenordinariat am Mittwoch der Kathpress mitgeteilt. Der „Eröffnungsgottesdienst“ habe bereits am 6. Jänner stattgefunden. Der Liturgie standen demnach Ostkirchen-Generalvikar Yuriy Kolasa und der für die Gemeinde zuständige Priester Ruslan Stetsyk vor.

Die Gemeinde feiert ihre Gottesdienste in der Kirche Maria von Lourdes in St. Pölten. Ihre Gründung sei „mit dem Segen von Christoph Kardinal Schönborn, Ordinarius für die Gläubigen der katholischen Ostkirchen in Österreich, und im Einvernehmen mit dem Diözesanbischof der Diözese St. Pölten, Alois Schwarz“, erfolgt, heißt es.