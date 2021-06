Konzertreihe in St. Pölten: Trio spielt Beethoven und Brahms

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Am 27. Juni endet die klassische Meisterkonzert-Reihe der Stadt St. Pölten. Im großen Stadtsaal (D&C Hotel) findet das "grande finale" statt, und das gleich im Doppelpack: Einmal um 11 Uhr und ein zweites Mal um 18.30 Uhr hat sich ein, wie es Meisterkonzerte-Mastermind Robert Lehrbaumer formuliert, „Power Trio“ angesagt.

Vincenzo Mariozzi an der Klarinette, sein Sohn Francesco Mariozzi am Violoncello sowie Bertrand Giraud am Klavier zeigen ihr „Best Of Trio“. Zuseherinnen und Zuseher können sich auf Ludwig van Beethovens sogenanntes „Gassenhauer-Trio“, Johannes Brahms Klarinettentrio op. 114 sowie Oscar-preisgekrönte Filmmusik von Nino Rota freuen – etwa aus „Der Pate“.

