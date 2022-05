Kino unter Sternen kehrt auf St. Pöltner Rathausplatz zurück

Vom 30. Juni bis inklusive 28. August haben Kinoliebhaber und Kinoliebhaberinnen wieder die Gelegenheit im Cinema Paradiso Open-Air Kino ausgewählte Filme auf der Leinwand zu bewundern.

Allerdings stehen nicht nur Filmproduktionen im Rampenlicht - auch Live-Veranstaltungen stehen am Programm. Zu den Highlights gehören die Band „Granada", die am 1. Juli ihr neues Album präsentieren und Peter Simonischek, dessen Lesung von den Österreichischen Salonisten begleitet wird. Auch Wolf Haas wird seinen neuen Krimi „Müll" am 4. August bei der einzigen Lesung in Niederösterreich präsentieren.