St. Pöltner Volksfest-Comeback mit neuen Fahrgeschäften und Club

Das Volksfest meldet sich nach Coronapause zurück. Über acht Tage zwischen 3. und 12. Juni sollen heuer wieder Fahrgeschäfte, Gastronomie und diverse andere Attraktionen geboten werden. Neben altbekannten Angeboten, wie etwa de4r "Crazy Mouse", soll es auch neue Fahrgeschäfte geben. Neu dabei: Disco Loco & The Avengers.

Volksfest Club im "La Boom"

Für die nötige Verpflegung bei all dem Rummel wir im Festzelt „Da Wirt 4s Fest“ gesorgten. Zum Essen und Getränken wird auch ein bei abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und Live Bands, wie z.B. die „Dirndl Rocker" oder „Zwirn", serviert.

In Sachen Musik wartet das Volksfest 2022 übrigens auch mit einer neuen Kooperation auf, die speziell dem jungen Publikum – und denjenigen, die jung geblieben sind – gefallen wird. So soll es in der Disco „La Boom“ an fünf Tagen einen eigenen Volksfest Club geben.

Buntes Gastronomie-Aufgebot

„Wir freuen uns, dass fast alle Schausteller und regionalen Gastronomen wieder an Bord sind“, so Thomas Baumgartner vom städtischen Veranstaltungsservice. Natürlich werde es auch wieder die traditionelle Bühne im Bacchhushain geben, auf der sich regionale Musikgruppen präsentieren können.

In der Terrazza Lukic wird jeder Spritzer-Wunsch erfüllt, während beim Bully der Infinity Club-Bar leckere Cocktails und Longdrinks geboten werden. Der ASV Ofenbinder Spratzern Stand tischt Feuerflecken und verschiedenste Getränke auf. Und natürliche werden im Gastroangebot klingende Namen wie Fasslboden, Winzer Rethaller und Hacker-Pschorr nicht fehlen.

Alle Infos zum Programm: www.st-poelten.at

